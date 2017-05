Unistuste aiad 2, 1/6 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2012) (Foto: Pressimaterjalid)

Esimeses osas näeme, et hoolimata raskest haigusest on Louise oma jõudu kokku võttes asunud toetama kaaskannatajaid. Kahjuks on ta aed kaugel igasugusest särast. Appi tulevad Alan oma suurepärase korraldamisvõime ja ideedega, Katie oma maitseka oskusega taimi valida ja David ehitusalaste teadmistega, aednik Francis loob aga toredatest bambuseliikidest huvitava kogumiku. Üheskoos rajatakse mõne päevaga Jaapani-stiilis aed, kus Louise’il ja tema pojal oleks hea keha ning vaimu kosutada.

Briti, ja võiks öelda, et üks maailma tuntumaid aiandusasjatundjaid Alan Titchmarsh on Eesti televaataja jaoks tagasi! Selles sarjas aitab Alan koos oma usaldusväärsete ametikaaslastega eriliste ja abi vajavate inimeste räämas aedu kauniks muuta. Nende aiad on küll kunagi olnud kujundatud ja hooldatud, kuid haigused või õnnetused on neilt jõu röövinud ning võimaluse oma aeda järje peal hoida. Igas osas luuakse täiesti uus keskkond, kuid malli võetakse juba olemasolevatest iluaedadest.