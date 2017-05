Unistuste aiad 2, 2/6 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2012) (Foto: Pressimaterjalid)

Seekord läheb Alam Titchmarsh koos oma meeskonnaga Walesi ühe seitsmeliikmelise pere aeda uueks looma. Rachel ja Rob Jonesil on viis last, kelle hulgas on üks autistist teismeline poiss ning pesamuna, tütar Poppy, sündis enneaegsena ja põeb ajuhalvatust. Laste eest hoolitsemine on vanematelt röövinud aja ning tahtmise oma aia eest hoolitseda, kuigi see oleks koht, kus kõik saaksid värskes õhus koos olla, vaimu ja füüsist kosutada ning ühiselt aega veeta. Racheli soove arvestades sõidab Alan Veddw’isse võtma malli looklevate vormidega aiast.