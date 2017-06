Unistuste aiad 2, 3/6 (Love Your Garden with Alan Titchmarsh, Inglise 2012) (Foto: Pressimaterjalid)

Ida-Londonis Barkingi linnaosas elaval Iris Insole’il on 90. juubel. Tal on küll aed, kuid see on jäänud pärast tema abikaasa surma 12 aastat tagasi unarusse. Ta suureks sooviks on veeta ilusaid päevi aias, mis oleks täis putukate suminat ja lindude laulu, et meenutada minevikku ning vaadata allesjäänud tulevikku. Abikäe ulatavad nagu tavaliselt Alan, Katie, David ja Frances.