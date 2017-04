Saatesari "Uhutud mõistus" avab propaganda tagamaid

Saates püütakse seletada, kuidas inimene ise võib muutuda objektiks ja tegutseda nii nagu keegi teine tahab. "Natukene liiga sügav on see loeng, aga kes tahavad kaasas olla, võib-olla nad saavad ikkagi midagi teada. Kõige suurem probleem on, et me kujutame propagandat ette lameda mehhanismina - plakatid, loosungid, populism. Me kõik arvame, et me tunneme selle ära, aga tegelikult need mehhanismid, mida kasutatakse, on palju peenemad ja me sageli ise teeme selle töö ära nende eest, kes tahavad rakendada neid võtteid," tõdes saatejuht.

Treufeldt ütles, et mida rohkem infot, seda vähem me sellega ise hakkama saame. "Keegi poeb selle mehhanismi sisse, keegi püüab sinu eest ära valida ja võibki juhtuda, et sa hakkadki valima ainult teatud tüüpi tekste ja muutud teatud usu kandjaks," selgitas ta.

Saatejuht tõi näite, et nõukogude perioodil suhtuti informatsiooni kriitilisemalt kui praegu, kuigi propaganda alustõed on jäänud samaks. "See, et püütakse jutustada lugusid, selgitada, kes on hea või halb. Me näeme seda ka globaalses välispoliitikas, kuidas kujundatakse selliseid seisukohti, kes on hea, kes on halb, kes kellega vastakuti seisab. Need mehhanismid on universaalsed, need tulevad vanast antiiksest perioodist," rääkis Treufeldt.

