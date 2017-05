Uhutud mõistus, 3/6: Vaikuse võim (ETV 2015)

Kelle käes on informatsioon, see valitseb ka maailma. Kes kontrollib infovooge, selle käes on võim. Infot on tänapäeva maailmas palju. Demokraatia ei tunnista tsensuuri. Aga saladusi? Kas demokraatia vajab saladusi, millegi mahavaikimist? Autor Indrek Treufeldt, režissöör Rahel Selge.