Uhutud mõistus, 4/6: Usk ja unustus (ETV 2015)

Paljude asjade kohta öeldakse – see on usu küsimus. Uskuda saab millessegi, mille olemasolu ei ole ratsionaalselt tõestatud. Usk paneb inimesi mõtlema ja käituma mingil soovitud viisil. Nii on usk ka üks poliitilise kommunikatsiooni osa. Propaganda eesmärk on veenda, panna inimesi uskuma millessegi, mis võib, aga ei pruugi olla tõde. Autor Indrek Treufeldt, režissöör Rahel Selge.