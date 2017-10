Töörööbikud, 7/17

Lemmikloomad on tänapäeval palju enamat kui mõnusad kaaslased, neist on saanud täieõiguslikud pereliikmed. Rainer ja Egne on Eesti Maaülikooli Loomakliiniku loomaarstid. Egne tegeleb suurloomade ehk hobustega, Rainer on väikeloomade kirurg. Päevast päeva teevad nad tööd patsientidega, kes ei ütle, kust neil valutab ja rahustavad emotsionaalseid loomaomanikke, kes oma lemmiku pärast muretsevad. Režissöör Keiti Väliste, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.