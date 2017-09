Katarina ja Priit on väikeettevõtjad, kelle ühisnimetajaks on kuldsed käed ning lambid. Muus osas on nende kahe müügiinimese argipäevad üpriski erinevad. Praktilise meelega Priit toimetab hommikust õhtuni vattide ja ampritega, Katarina seevastu tikib südamerahus südamlikke pärlitega kassikesi. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.