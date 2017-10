Reisimine seostub paljudele eeskätt puhkusega, ent Tiia Maria ja Malle jaoks on see töö. Kahe tarmuka ja heasüdamliku daami ülesandeks on laeva- ja rongireisijate heaolu eest hoolitsemine, seda nii Helsingi kui ka Viljandi suunal. Režissöör Krista Luts, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.