Tark vanem: Kuidas sõlmida lapsega kokkuleppeid?

Räägi oma lapsele, mis on sinu jaoks probleem, mida tahaksid kokkulepet sõlmides edaspidi ära hoida. Selgita, miks see sulle oluline on. Kutsu laps appi ja mõelge koos, mis võiks olla parim lahendus. Tunnusta last kokkulepitud käitumise eest.