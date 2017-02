Lapsega on lihtsam kokkuleppeid sõlmida, kui ta saab nendest aru. Kaasa laps lahenduste otsimisse ja reeglite kehtestamisse, nii õpetad talle vastutuse võtmist. Kuula lapse seisukoht ära ja selgita talle, milles on probleem ning mis on reeglite eesmärk. Varu kannatust – muutused ei toimu päevapealt.