Tark vanem: Kuidas toimida, kui su laps valetab või ei räägi oma muredest?

Laps räägib sulle oma muredest, kui sul on õnnestunud temaga luua usalduslik suhe. Usaldusliku suhte loomise alus on lapse kuulamine, püüd teda mõista ja mitte hinnanguid anda. Kui laps usaldab sind ja tahab sulle oma muredest rääkida, siis aitab see ennetada ka tõsisemaid probleeme.