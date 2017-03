Siberisse Novosibirski oblastisse küüditatud eestlaste elu 1950.-1959. aastatel läbi koos perega sinna saadetud noore mehe silmade. Tänu Ants Leitmäe sõpradele, kes saatsid talle Eestist järgi fotoaparaadi ja negatiividele, mis on siiani säilinud, on meil täna võimalik näha sealset elu-olu. Pildid said filmiks Pille Paalami Tartu Kõrgema Kunstikooli diplomitööna 2001. aastal.