Alla 16 keelatud

Sel sügisel saavad noored inimesed esimest korda kohalike omavalitsuste valimistel anda oma hääle. Mida arvavad 16-17-aastased valimisõigusest ja kuidas nad seda kasutavad? Selleks, et seda teada saada, võtavad reisi mööda Eestit ette näitlejad Andrus Vaarik, Rasmus Kaljujärv ja Jekaterina Kordas ning videoblogija Victoria Villig, kes samuti esimest korda valida saab. Mida nad teada saavad? Milline on noorte meelestatus? Saate autorid on Balti Filmi- ja Meediakooli tudengid.