Inimene on sündinud ja kujunenud kiviajas, kus kivi oli tööriist. Selle raskus, ükskõiksus ja seletamatus on ikka väljendanud midagi müstilist. Raudkivi on kui tardunud, kokkusurutud ruum ja aeg ning igavik. Temasse oleks justkui peidetud kogu möödunud aegade teave – nii nagu see on Eesti kiviaedades. Käsikiri ja teostus Vello Pohla, operaator Kristjan Svirgsden.