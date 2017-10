ES2Q (ETV 2008)

See on kutsung. Kes teavad, need tunnevad. Nagu "Sõrmuste isandas" on selles jõud, mis äratab, kutsub üles ja paneb tegutsema. Selle taga peituvad raadioamatöörid. Dokumentaalne lugu kolmeteistkümnest mehest, kes pühendasid ühe nädala elamiseks üksikul saarel, kus ehitasid oma kätega üles raadioside. Kõik selle nimel, et võita ülemaailmne võistlus "Eetris on saared". Kui kellelegi tundub, et mastid, vertikaalid ja morse pole kirglikult põnev, siis ta eksib. Autorid Elo Selirand ja Viljar Särekanno.