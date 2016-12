Läti Televisioon jälgis Toomas Hendrik Ilvese ja Ieva Ilvese elu-olu presidentuuri viimastel kuudel, kusjuures nende fookus oli pigem Toomas Hendrik Ilvesel kui inimesel, Mulgimaa mehel. Oluline on siinjuures ära märkida, et "mulk" tähendab läti keeles tobukest. Aga läti pärimuse järgi on mulk ka inimene, kes alati kõigest puhtalt ja võitjana välja tuleb.