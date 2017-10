Säärased mulgid, 1/4: Mulgid (ETV 2012)

Kuidas saab üks rahvas endale nime? Miks kunagisel Liivimaal hakati mulke just mulkideks nimetama ja kes need mulgid on? Uurime ja avastame ilma ning Mulgimaa inimesi koos Tõrvas elava ja ennast Helme mulgiks kutsuva Milvi Kalpusega. Juba 56 aastat on nad Antsuga koos elanud ning nii lapsi kui ka lapselapsi ja lapselapselapsi mulgimeeelseteks kasvatanud. Lühisarja esimeses saates teeme mulgi korpe ja kärutädi putru, käime Mulgi Teisel Peol, vaatame ajalukku ning küsime, kuidas vallavanemad praegust elu näevad. Sarja autor Silvia Karro, režissöör Olga Käo, operaator Peeter Tungal, helirežissöörid Rein Fuks ja Peeter Roos, monteerija Kalle Käärik.