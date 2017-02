Viiendas võistlussaates on teemaks heli. Kõigepealt tuleb võistkondadel ehitada etteantud materjalidest puhkpill, mis teeks võimalikult valju häält. Kas panna võnkuma membraan või kasutada kausshuulikut, selles on küsimus. Teises ülesandes on kitarrikeelt kasutades vaja välja selgitada tundmatu objekti kaal. Duellantidel tuleb aga kokku panna instrument, mis mängiks laitmatult kolmkõlasid. Paratamatult peab kõige kehvem pillimees koju minema... Tootja Vesilind OÜ.