Alles on kuldne seitsmik, kel tuleb omavahel ära jagada Teadusteatri teemad. Selleks peab 5. korruselt alla lennutama klaasi nii, et see terveks jääks ja vastavalt pingereale teemad ära jagama. Kõige viletsama tulemuse teinud võistleja saab veelkord võistelda, vastasteks kaks kohtunike poolt saatesse tagasi kutsutud mängijat. Lõppmängus valmistavad trio liikmed võtme, mis avaks luku. Vaid üks saab teadusteatrisse edasi. Tootja Vesilind OÜ.