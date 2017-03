Seitsmendas saates saavad noored kehastuda spioonideks. Esimeses ülesandes peab lugema kasti lakke peidetud koodi, milleks on vaja peeglist periskoopi. Järgmiseks tuleb konstrueerida nähtamatuks tegev keep, mis laseks märkamatult kohtunikest mööda hiilida ja soojuskaamerad ära hanitada. Duellantidel on vaja minna läbi laserlabürindi, abivahenditeks vesi ja jahu. Paraku keerab üks võistlejatest kokku paraja taigna ja tal tuleb saatest lahkuda. Tootja Vesilind OÜ.