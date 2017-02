Sarja 4. saate teemaks on heiteseadmed ja Newtoni 1. seadus. Esimene ülesanne on ehitada heitemasin ja sellega sihtmärgile pihta saada. Teises ülesandes tuleb võistlejatel tunda ja rakendada Newtoni 1. seadust ning ehitada vahend, millega Jenga tornist klotse välja lüüa.

Jengat oleme me vist küll kõik mänginud, aga täna on selle eripärad meeles vaid ühel tiimil. Duell kaotajate vahel kujuneb tõeliseks rüütellikkuse vaatemänguks: üks mängija astub vabatahtlikult vastasega klotsimängus võitlusse. Üks duellantidest aga ehitab ise endale klotsidest lõksu ja ta on sunnitud koju minema. Kas lahkuma peab kangelaslikult oma pea pannile pistnud mängija või vastasduellant, selgub saates. Tootja Vesilind OÜ.