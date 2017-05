Ongi käes seitsmenda hooaja viimane saade. Superfinaalis lähevad vastamisi kaks tugevamat võistlejat, kes on valinud kõikide seniste võistlejate seast parima tiimi, et ühiselt võitu püüda. Ehitada tuleb Rube Goldbergi masin ja see veatult tööle panna. Kes võidab 10 000-eurose stipendiumi? Kõik selgub dramaatilises lõppheitluses. Tootja Vesilind OÜ.