Püramiidi tipus 1, 2/16: Tõnu Altosaar ja pilvelõhkujate ehitamine (Eesti 2011)

Dubaisse projekteeriti 165-korruseline maja, mis näitab omaniku väga suurt edevust. Kuid kõik maailma suurlinnad pürgivad taeva poole, sest maad on vähe ja see on kallis. "Pilvelõhkujate ehitamise tehnoloogial ei ole piire - üks normaalne maja võikski olla 100-korruseline," ütleb arhitekt Tõnu Altosaar. Suure osa Toronto südalinna tornidest projekteeris firma, kus eesti soost arhitekt töötas palju aastaid. Uurimegi Tõnu Altosaarelt, kuidas pilvelõhkujaid projekteeritakse, ehitatakse ja missugused on neis kasutatavad uudsed tehnoloogilised lahendused. Saate autor ja produtsent Ene-Maris Tali, saatejuht Neeme Raud, režissöör Tarvo Mölder, toimetaja Marika Kaasik, operaator Margus Malm. Tootja Testfilm.