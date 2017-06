Püramiidi tipus: LDI laser- ja optikatehnoloogia (ETV 2011) (Foto: ERR)

Püramiidi tipus 1, 4/16: Jaan Einasto ja universum (Eesti 2011)

Ajakiri "Scientific American" nimetab viis kõige olulisemat põhjust, miks teadlastel on vaja ilmaruumi uurida: Maa kliima muutuste pidev jälgimine; tehnoloogiline valmisolek tõrjuda Maa poole kihutavaid ja siin suuri katastroofe põhjustada võivaid asteroide; otsida kosmoseavarusest elu; selgitada planeetide, meie koduse Maa ja meie endi olemasolu põhjusi ning leida tehnoloogilisi võimalusi, kuidas väljuda Päikesesüsteemist ja vaadata, mis toimub kaugemal universumis. See aitab mõista, mis meie maakeral minevikus toimus ja mis võib tulevikus juhtuda. Universumi olemuse, tekkimise ja paisumise põhjuste selgitamisega on aastakümneid tegelenud astrofüüsik ning akadeemik Jaan Einasto. Autor ja produtsent Ene-Maris Tali, režissöör Tarvo Mölder, saatejuht Neeme Raud, toimetaja Marika Kaasik, operaator Tauno Sirel, heli Martin Vinkel.