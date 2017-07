Püramiidi tipus 1, 6/16: Mälu-uurija Endel Tulving (Eesti 2011)

Mõtetes ajas tagasi rännata, meenutada mõnda varasemat kogemust ja taas sündmusi läbi elada on ainult inimesele omane unikaalne võime. Pikka aega arvati, et inimesel on vaid üks mälumehhanism, mis selle võimalikuks teeb. Toronto Ülikooli emeriitprofessor, akadeemik Endel Tulving avastas, et inimese mälu on hoopis keerulisem ja koosneb mitmest mälumehhanismist.