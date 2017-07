Püramiidi tipus 1, 7/16: Geneetik Rando Allikmets (Eesti 2011)

Teadussaavutusi on raske omavahel mõõta, ent kindlasti on Rando Allikmets, Columbia Ülikooli Silmakliiniku teadusdirektor, mees püramiidi tipus. Ta oli 29-aastane keevaline ja suurte ambitsioonidega noormees, kui sai selgeks, et võimalust tõsist teadust teha talle Eestis niipea ei anta. Mees sõitis 1991. aastal Ameerika Ühendriikidesse ja nüüd, viiekümnesena, on ta üks tuntumaid geeniuurijaid kogu maailmas. Autor ja produtsent Ene-Maris Tali, saatejuht Neeme Raud, režissöör Tarvo Mölder, operaator Margus Malm. Tootja Testfilm.