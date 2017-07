Püramiidi tipus 1, 8/16: Politoloog Rein Taagepera (Eesti 2011)

"Vähese ennustusvõimega sotsiaalteadused on karjuvalt sarnased pooletuhande aasta taguse alkeemiaga ja sellisele naeruväärsele tasemele ei saa need jääda", ütles Tartu Ülikooli ning Kalifornia Ülikooli emeriitprofessor Rein Taagepera politoloogiaga tegelema hakates. Just tema tõi sellesse teadusesse uued meetodid, mis ei põhine ainult statistikal. Kuna ta on hariduselt füüsik, võttis ta ka politoloogias kasutusele valemid. Taagepera uuris põhjalikult demokraatlikke valimissüsteeme, kirjeldas valimistel osalevate parteide optimaalset arvu, samuti seaduspära, millal ja miks valitsused kukuvad. Saate autor Ene-Maris Tali, saatejuht Neeme Raud, režissöör Tarvo Mölder, toimetaja Marika Kaasik. Tootja Testfilm.