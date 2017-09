Noortega juhtunud ränkade liiklusõnnetuste puhul algab sündmuste ahel tihti sellest, et grupis olles kiputakse võtma riske, mida üksinda ei võetaks. Kui riskantne grupikäitumine jõuab liiklusesse, on sageli tulemuseks väga ohvriterohked ja šokeerivad liiklusõnnetused nagu ka need kaks juhtumit, mis saates arutelu alla tulevad. Kuidas takistada purjus juhti ja mida hakata pihta ohtliku kihutamiskihuga? Kuidas hoida ära ohtlikku grupikäitumist?