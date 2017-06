"Prillitoosi" saatejuht Reet Linna (Foto: Ülo Josing / ERR)

Prillitoos (ETV 2016)

Mis meid inimestena kõige õnnelikumaks teeb? Seda aitab selgitada psühholoog Avo-Rein Tereping. Kohtume ühe tragi 99-aastase prouaga - 1917. aastal sündinud Nadežda Roose töötas omal ajal tõlgina ja pikast elust on ta kogunud hulganisti kirevaid mälestusi. Saate tuntud külaliseks on ühe Eesti vanima ja armastatuima ansambli muusik, kes on väga uhke oma laste saavutuste üle. Saatejuht Reet Linna.