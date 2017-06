"Prillitoosi" saatejuht Reet Linna (Foto: Ülo Josing / ERR)

Prillitoos (ETV 2016)

Tallinna Haabersti sotsiaalkeskuses tegutseb käsitööklubi "Raudrohi", kus valmib imekaunis näputöö ja isegi rahvariided. Venelanna Aleksandra näitab enda tehtud eesti rahvariideid, mida ta kannab suure uhkusega. Pilatese õpetaja Helen Veidebaum tutvustab lihtsaid ja kasulikke harjutusi, mis on jõukohased igaühele. Saate tuntud külaline on sportlane, kes teab, mis on tõeline kiirus. Saatejuht Reet Linna.