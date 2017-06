"Prillitoosi" saatejuht Reet Linna (Foto: Ülo Josing / ERR)

Prillitoos (ETV 2016)

Keraamik May Aavasalu võtab meid vastu oma töökojas Haapsalus ja jagab lahkelt oma oskusi. Stuudios tegutseb aga kaks põlvkonda ja ruum on maast laeni täis tõeliselt omanäolist kunsti, mis valmis nii May kui ka tema tütre Ursula käe all. Restauraator Tiina Raal õpetab, kuidas kodus vanale lauale või kapile uus ilme anda. Saate tuntud külaline on keegi, kes oskab suurepäraselt kulisside taga niite tõmmata. Mõistatage, kes see olla võiks. Saatejuht Reet Linna.