Prillitoos

Külastame Tartus kunagist tippbaleriini Elena Poznjak-Kõlarit. Tegus proua juhatab veel praegugi Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli, mille ta asutas juba 1994. aastal. Aivi Parijõgi on Tartu Tähtvere päevakeskuses, kus tegutseb eakate nutiring, mida juhendavad algklasside lapsed. Eakad kuldsuud mõistatavad noortepärase sõna tähendust.

Väliseestlane Anu Mihkelson on oma elu veetnud kodumaast kaugel Austraalias, kuid side Eestiga on endiselt tugev. Oma kogemused ja mälestused on ta kirja pannud ka raamatutesse.

Veebruar on terviseradade kuu, algatusest “Vabariigi terviseks!” vestleme selle eestvedaja Alo Lõokesega.

Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Urmas Laansoo räägib, kuidas hooldada populaarset potilille varjukannikest.

Saatejuht Reet Linna.