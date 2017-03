Kilu-kartulivorm ehk Janssoni kiusatus

900 g kartuleid

2 keskmist sibulat

150g karp anšooviseid õlis (või vürtsikilu)

4 sl võid

1 sl õli praadimiseks

3 dl 10%-list koort või vahukoort

riivsaia

värsket hakitud tilli või muud meelepärast maitserohelist

musta pipart

soola





Lõika kartulid peenikesteks kangideks või ketasteks. Kuivata kartulid hoolega köögipaberiga.

Haki sibulad ja pruunista pannil rasvaines kuldseks. Haki ka kilu/anšoovised veidi väiksemateks tükkideks. Määri madal ahjuvorm võiga. Laota põhja pool kartulitest, jahvata neile peale musta pipart ja maitsesta soolaga. Aseta kartulitele anšoovisetükid ja sibulad ning kata teise osaga kartulitest. Vala vorm üle koorega, nii et kartulid oleksid ilusti kaetud. Raputa peale õhuke kiht riivsaia, sellele tõsta mõned võitükikesed. Küpseta 200 kraadi juures umbes 25-30 minutit. Valmis ahjuroale raputa peale värsket hakitud maitserohelist või tilli.

Kartuli-kiluvorm on imehea kas külma mädarõika-kreekajogurti- või hapukoorekastmega. Must leib on selle roa kõrvale kohustuslik!