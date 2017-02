Rullkook sidrunivõidega

6 muna

6 sl suhkrut

3 sl kartulijahu

3 sl nisujahu

1/2 tl sidrunikoort

1 spl sidrunimahla

1 tl küpsetuspulbrit



Kodune sidrunivõie

2 sidruni riivitud koor ja mahl

2 toasooja muna

110 g võid

110 g suhkrut

näpuotsaga soola

Valmista rullkook vanaema õpetusi järgides ehk iga muna kohta võta üks supilusikatäis jahu ja sama palju suhkrut. Osa jahust asenda kartulijahuga, siis ei ole ohtu, et biskviit rullimise käigus mureneb. Sega ühes kausis jahud ja küpsetuspulber. Vahusta eraldi munakollased ja -valged. Suhkur lisa vahustamisel munakollasele. Sega kokku jahusegu ja munakollased, maitsestamisel võid lisada ka vaniljesuhkrut. Lisa sidrunikoor ja -mahl. Viimasena sega ettevaatlikult juurde munavalge. Laota tainas ühtlaselt küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Küpseta 225 kraadi juures 6-10 min helepruuniks.

Sidrunivõie

Klopi munad suhkruga kuumakindlas anumas, lisa sidrunimahl ning tõsta anum vesivannile (keev vesi alumises potis ei tohiks puutuda vastu potti, milles mune vahustada). Sega vesivannil pidevalt vedelat massi, kuni see muutub paksemaks ja helekollaseks, selleks kulub umbes 8-10 minutit. Kui munamass on paksenenud, eemalda see kuumaveevanni kohalt ja vahusta, kuni segu on korralikult paksenenud. Sega sisse kuubikuteks lõigatud või ja peenelt riivitud sidrunikoor.

Määri sidrunivõie küpsenud biskviidile ja rulli kokku.