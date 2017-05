Maasika Charlotte kook

rullbiskviiti, mille küpsetamise õpetused leiad ka "Prillitoosi" retseptikogust:

http://etv.err.ee/v/elusaated/prillitoos/retseptid/2b27eaa8-4b28-47fb-98ea-fe4e58f43135/rullkook-sidrunivoidega





400 ml vahukoort

4 spl suhkrut

2tl vaniljesuhkrut

poole sidruni mahl

10 gželatiinipulbrit või 4-5 želatiinilehte

1 dl vett

400 g purustatud maasikaid või muid meelepäraseid marju (värskeid või külmutatud)

200 g maasika- või muud meelepärast toormoosi

Kaunistamiseks peotäis värskeid või külmutatud marju.

Pane želatiin vette paisuma. Vahusta vahukoor koos suhkru ja vanillisuhkruga. Viiluta rullbiskviit ja vooderda sellega paras kauss. Kuumuta madalal kuumusel želatiini ja sega, et see lahustuks ühtlaselt. Lahustunud želatiinisegu jäta jahtuma. Viiluta maasikad ja lisa vahukoorele, vähehaaval lisa segades ka toormoos ja sidrunimahl. Viimasena nirista segusse ka jahtunud želatiin ja sega. Vala segu rullbiskviidiga vooderdatud kaussi. Ülejäänud rullbiskviidiviilud võid asetada segu peale, et need jääksid koogile põhjaks. Jäta kook vähemalt 6 tunniks külmkappi tahenema.