Eesti esiluuraja räägib täna "Pealtnägijas". Kaks aastakümmet ei teinud Eesti välisluure avalikult piuksugi, kuni 2016 jaanuaris asus seda juhtima Mikk Marran – Eestis ja USAs õppinud mees, kelle eraelust on teda, et ta peres on abikaasa, kolm last ja – nagu ta lisab – kaks kassi. Tõsisem märk avatusest Eesti kõige salajasemas asutuses on, et Teabeamet, kelle ainus avalik nägu 38aastane Marran on, esitles täna oma ohuhinnangut ehk aastaraamatut. Sel puhul räägime Marraniga täna õhtul pisut laiemalt eesti james-bondide tööst.