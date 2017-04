Miks jääb õiguskaitse laps-retside piiramisega tihti hätta? Näitame kaadreid, kuidas alaealised kurika- ja noakangelased panevad toime jõhkraid rünnakuid otse meie silme all, kuni selleni välja, et ohver jäetakse vereloiku korisema. Julme kuritegusid sooritatakse nii pisikeste summade kui lihtsalt kambavaimus lõbutsemise pärast. Kui räige on tegelikult alaealiste grupeeringute argipäev, räägime kolmapäeval kell 20.00.