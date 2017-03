Pealtnägija

Droonide võidukäik

Selle nädala "Pealtnägijas" räägime droonide võidukäigust. Eksivad need, kes arvavad, et droone kasutatakse ainult videote ja ilupiltide tegemiseks, tegelikult on mehitamata õhusõidukitel nii praktiline pool kui ka pinev võistlusmoment. Kuidas see kõik välja näeb, saab näha juba kolmapäeval kell 20.00.