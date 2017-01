Võiks arvata, et Tartu politseile tekitab kõige rohkem tööd mõni karm allilmategelane. Aga tegelikult esmapilgul ohutu noorhärra, kellega ainuüksi paari aasta sees on tulnud tegeleda ligi 500 korda! Kerge puudega nooruk on omalaadne rekordimees, aga „Pealtnägija” võttis teema luubi alla, sest temasuguseid kujusid, kes sotsiaaltöötajatel üle jõu käivad ja tavainimesel juhtme kokku ajavad, on tegelikult palju rohkem ja probleem süsteemsem. Täpsemalt kolmapäeval, "Pealtnägija" uuel eetriajal kell 20.00.