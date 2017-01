Pealtnägija

Eelmise aasta üks enim vaadatud klipp oli, kuidas lauljatar Nancy justkui võlgade tõttu jõuga kodust välja tõsteti. Aga avalikkus ei tea, et poptähe välja tõstmise taga on ettevõtja Rainer Nisu, kes on süüdi mõistetud naisepeksja ja pikaajaline alimendivõlglane ning keda samal ajal ajasid taga tema eksabikaasa nimel tegutsevad kohtutäiturid. Miks peab kuriteo ohver ise naba paigast nihutama, et hüvitist saada, samas kui kurjategija süsteemi enda kasuks tööle paneb? Seda küsime "Pealtnägijas" kolmapäeval kell 20.00.