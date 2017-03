See oli juhtum, mis vapustas paljusid, kuid selle uurimine lõppes ootamatu tulemusega. Selle nädala „Pealtnägijas” taaslavastame eksperimendi korras traagilise õnnetuse ja avastame, et ametlikus versioonis on augud. Mis juhtumiga on tegu, miks on see nii emotsionaalselt laetud ja põhimõtteline vaidlus ning kuidas see puudutab praktiliselt kõiki liiklejaid – selgub kolmapäeval kell 20.00 "Pealtnägijas".