"Pealtnägija" paljastatud hispaania sariahistaja võeti uuesti kahtlustatavana kinni

2009 sügise seisuga tuvastati 76 ohvrit, kellest üle poole olid Eestist ja kellest üks - 14aastane Viljandi poiss Sten - võttis endalt elu. Pärast pikka jäljeküttimist õnnestus "Pealtnägijal" avalikustada, et tegelikult oli ahistaja toona 22aastane töötu hispaanlane Benjy Cabello Sanchez (juures toonane foto). Hispaania politsei on Sancheze korduvalt kinni pidanud ja ta on ka vanglas viibinud, kuid näib, et kõigest hoolimata jätkas ta sama tegevust (hetkel on kahtlustuses tuvastatud ohvrite arv 30) ning Hispaania politsei võttis nüüd 30aastase mehe uuesti kinni. Sellega seoses tasub uuesti vaadata, kuidas "Pealtnägija" sariahistaja 2009. aasta sügisel ajakirjandusliku eksperimendiga tuvastas.