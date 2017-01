16 aastat ahistamist talunud peret tabas karm löök

Eile teatas justiitsministeerium, et saatis valitsusse nn Istanbuli konventsiooni eelnõu ehk seaduste paketi, mis on esimene suur samm võitluses naiste- ja perevägivalla vastu. Tulevikus loetakse kuriteoks ahistav jälitamine, naise suguelundite sandistav ümberlõikamine, sundabielu ja inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmine.

Justiitsminister Urmas Reinsalu põhjendas: „Olukord, kus endine elukaaslane ähvardab järjepidevalt telefoni või kirja teel, avaldab inimese kohta internetis avalikult laimavat infot, jälgib teise käike kodus, tööl või poes, ei ole normaalne. See jätab inimesele tugeva jälje ja riik peab sellise käitumise vastu seisma. Ahistava jälitamisega on kokku puutunud enam kui kümnendik Eesti naistest. Seetõttu peame vajalikuks selline kuritegu eraldi sätestada.“

Pealtnägija vaatajatele võis ministri juttu kuulates meenuda üks meie läinudkevadine lugu ühest Tallinna külje all elavast pereemast Siirist, keda viimased 16 aastat on süsteemselt häirinud ja avalikult mõnitanud tema omaaegne kallim, prantslane Pascal. Vaimne vägivald muutus eriti räigeks pärast seda, kui Siiri lõi uue perekonna Kallega. Rõvetsevad e-kirjad jõudsid Siiri õppejõudude, töökaaslaste ja naabriteni ning viimases hädas võttis ta ühendust Pealtnägija toimetusega ja palus võimalust oma lugu kaamera ees rääkida.

Viie lapse ema pöördumine oli omamoodi appikarje Eesti poliitikute, politsei ja kohtusüsteemi poole. Paraku ei saanud võimud palju ära teha (politsei käis küll pere juures, uuris tema arvuti sisu ja tegi ettepaneku, et Siiri võiks oma meilikonto paroolid ära vahetada), sest ahistav jälgimine pole Eestis kuritegu, liiati elab ahistaja tuhandete kilomeetrite kaugusel ja otsest füüsilist ohtu ei kujuta. Nüüd on lootus, et sajad sarnases olukorras elavad mehed ja naised saavad uue seadusega kaitset.

Kahjuks jäi abi Siiri pere jaoks hiljaks. Tema abikaasa Kalle, kes samuti meie loos kõneles, murdus vaimse pinge all ja teda kahjuks ei ole enam meie hulgas. Prantslane saadab aga perele nilbeid kirju edasi. "Tal vahelduvad ikka endiselt armastuse ja vihkamise etapid. Kord tuleb vihkamist täis kirju ja sõnumeid, kord jälle armastusavaldusi," ütles Siiri. Soovime toimetuse poolt Siirile ja tema lastele vaprust ja meelekindlust!