Järgmises "Pealtnägijas": mida jutustavad Kadrioru krediitkaardid?

Vabariigi Presidendi Kantselei on suurim riigi krediitkaardi kasutaja ühe töötaja kohta. Ühest küljest on see ootuspärane, sest President ongi riigi väärikaim esindaja, eriti välismaal. Samas, nagu avastasime, kasvas krediitkaardi kulu järsult just Toomas-Hendrik Ilvese ajal ja ulatus ainuüksi viimase 10 kuul jooksul üle 90 000 euro.