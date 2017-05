Selle nädala "Pealtnägijas" näete lummavaid kaadreid Lõuna-Eestist, kus kappavad vabapidamises hobused. Kuus aastat tagasi toodi Hollandist siia 23 koniku tõugu hobust, kes heades tingimustes on toonud nii palju järglasi, et kari on tänaseks juba neljakordistunud. Paraku on nüüd suksude kohale kogunenud tumedad pilved, sest kaitsealused maad said senise rentniku üllatuseks uue omaniku. Tekkinud sasipundart lahkame "Pealtnägijas" kolmapäeval kell 20:00.