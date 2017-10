PN Ekstra: Jalutuskäik Voldemar Kuslapiga kuulsuste kalmudel

Voldemar Kuslap (80) on vaimustanud kuulajaid juba üle poole sajandi. Veel kauemgi on aga armastatud ning alati rõõmsameelsel laulumehel üllatav ja isegi pisut morbiidne kõrvalhobi – ta armastab jalutada kalmistutel. Nüüd pani ta oma jalutuskäigud kaante vahele ja sellest sündis ligi 400-leheküljeline teejuht, millest viimases saates rääkisime. Ühel vihmasel hommikupoolikul viis Kuslap „Pealtnägija“ jalutuskäigule tuntud inimeste vähem tuntud haudadele. Kuna kõik põnev ei mahtunud saatesse, siis huvilised on palutud täiendavale videoekskursioonile härra Kuslapiga.