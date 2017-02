PN Ekstra: Eesti esiluuraja pikk intervjuu

Eesti luurajate kohta armastatakse kasutada kujundit – mehed, kelle sokinumbergi on salastatud. Kaks aastakümmet ei teinud Eesti välisluure avalikult piuksugi, kuni 2016 jaanuaris asus seda juhtima Mikk Marran – Eestis ja USAs õppinud, 16aastat riigikaitses töötanud mees, kelle eraelust on teda, et ta peres on abikaasa, kolm last ja – nagu ta lisab – kaks kassi. Tõsisem märk avatusest Eesti kõige salajasemas asutuses on, et Teabeamet, kelle ainus avalik nägu 38aastane Marran on, esitles täna oma ohuhinnangut ehk aastaraamatut.