Reisijatena soovime, et mandri ja suursaarte vahel liiguksid suured moodsad laevad, kuid madal Väinameri ei ole neile kõige parem veetee. Rohukülast 15 minuti tee kaugusel asuv Rukki kanal on vaid napilt sügavam ja laiem kui meie uus laev "Leiger". Ohtude eest merel hoiatavad "liiklusmärgid" ehk toodrid. Hundil on eesti ja teiste Euroopa rahvaste kultuuris metsloomadest kõige halvem maine. Keskajal ja varemgi on müütides ja rahvajuttudes kujutatud hunti ohtliku, kurja ja inimesele kahjuliku loomana.