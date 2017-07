Osoon (ETV 2017)

Läänemeri on üks kõige tihedama laevaliiklusega piirkondi maailmas. Paratamatult tekib laevaeluga tohutul hulgal jäätmeid, mis sorteeritakse ja viiakse sadamasse. Tallinna sadamas on laevadel vastas Green Marine autod erinevate jäätmeliikide jaoks. Lisaks olmejäätmetele on laevadel suures koguses ka ohtlikke jäätmeid. Liigume spetsiaalse paakautoga kaasa ja vaatame, mis saab õli- ja kütusejäätmetest. Lendorav on Eestis I kategooria kaitse all olev liik, kelle edasine saatus on muret tekitav. Eriti kriitilises seisus on lendoravale sobivad elupaigad - vanad metsad. Oleme tunnistajaks juhtumile, kui loodussõbralik metsamees lendorava elupaika säilitades, on sunnitud ise oma kodust lahkuma. Äntu Sinijärv on Eesti kõige selgema veega järv. Sukelduja ja filmimees Hannes Rohtma viib meid unikaalsesse veealusesse maailma. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Hannes Rohtma, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Ants Tammik, Sander Loite ja Hannes Rohtma, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.